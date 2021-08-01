Верес - Ворскла 14 Августа прямая трансляция
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|Юрий Николаевич Вирт
|Юрий Вильевич Максимов
|05.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|0 : 0
|31.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|0 : 0
|17.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 0
|16.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 0
|26.10.2016
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
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