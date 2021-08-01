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Верес - Ворскла 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ВересВорскла
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Составы команд
Верес
Ровно
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вирт
Украина Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Верес0 : 0Ворскла
31.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Ворскла0 : 0Верес
17.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Ворскла1 : 0Верес
16.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Верес1 : 0Ворскла
26.10.2016 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 1Ворскла

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