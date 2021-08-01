Колос - Рух Львов 15 Августа прямая трансляция
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|Руслан Владимирович Костышин
|Леонид Станиславович Кучук
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|13.04.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 7
|0 : 2
|21.10.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|2 : 1
|15.07.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 1
|1 : 0