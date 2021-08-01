Свернуть список

Колос - Рух Львов 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
15 Августа 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
КолосРух Львов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Колос - Рух Львов?

Стрим Колос - Рух Львов в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Украины в HD. Наслаждайтесь матчем между Колос - Рух Львов, который состоится в Украина, 15 августа 2021 года в 17:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Украинской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Колос - Рух Львов в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Колос - Рух Львов в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Колос - Рух Львов доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Колос - Рух Львов сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Украины!

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Руслан Владимирович Костышин
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
27.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Колос1 : 2Рух В
20.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Рух В1 : 2Колос
13.04.2019 Украина - Первая лига Тур 22 Колос0 : 1Рух В
01.09.2018 Украина - Первая лига Тур 7 Рух В0 : 2Колос
21.10.2017 Украина - Первая лига Тур 18 Колос2 : 1Рух В
15.07.2017 Украина - Первая лига Тур 1 Рух В1 : 0Колос

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

{related-news}
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close