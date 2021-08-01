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Львов - Александрия 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
15 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ЛьвовАлександрия
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Составы команд
Львов
Львов
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
Украина Юрий Владимирович Гура
История личных встреч
16.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 22 Львов3 : 1Александрия
07.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 9 Александрия1 : 0Львов
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Львов1 : 1Александрия
28.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Александрия2 : 0Львов
19.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Александрия0 : 1Львов
13.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Львов1 : 2Александрия
09.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Александрия1 : 2Львов
02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Львов2 : 2Александрия

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