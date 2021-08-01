Львов - Александрия 15 Августа прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Львов - Александрия?
Стрим Львов - Александрия в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Украины в HD. Наслаждайтесь матчем между Львов - Александрия, который состоится в Украина, 15 августа 2021 года в 19:30 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Украинской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Львов - Александрия в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Львов - Александрия в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Львов - Александрия доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Львов - Александрия сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Украины!
|Анатолий Петрович Бессмертный
|Юрий Владимирович Гура
|16.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 1
|07.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|29.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 1
|28.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|2 : 0
|19.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|13.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|1 : 2
|09.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|02.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|2 : 2