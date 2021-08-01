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Мариуполь - Черноморец 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
16 Августа 2021, Понедельник. 19:00 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
МариупольЧерноморец
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Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
История личных встреч
09.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Мариуполь0 : 0Черноморец
30.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Черноморец0 : 1Мариуполь
30.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Черноморец0 : 0Мариуполь
30.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Мариуполь3 : 0Черноморец
27.02.2015 Украина - Премьер-лига Тур 15 Черноморец0 : 0Мариуполь
04.08.2014 Украина - Премьер-лига Тур 2 Мариуполь3 : 3Черноморец
30.03.2014 Украина - Премьер-лига Тур 23 Мариуполь3 : 1Черноморец
01.09.2013 Украина - Премьер-лига Тур 8 Черноморец1 : 0Мариуполь
27.04.2013 Украина - Премьер-лига Тур 26 Черноморец1 : 1Мариуполь
06.10.2012 Украина - Премьер-лига Тур 11 Мариуполь2 : 1Черноморец

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