Мариуполь - Черноморец 16 Августа прямая трансляция
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|Остап Миронович Маркевич
|Юрий Леонтьевич Мороз
|09.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|0 : 0
|30.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|0 : 1
|30.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|0 : 0
|30.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|3 : 0
|27.02.2015
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 0
|04.08.2014
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 3
|30.03.2014
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 1
|01.09.2013
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|27.04.2013
|Украина - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|06.10.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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