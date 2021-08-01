Манчестер Юнайтед - Лидс 14 Августа прямая трансляция
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|Уле-Гуннар Сульшер
|Марсело Бьельса
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|6 : 2
|17.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2019
|4 : 0
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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