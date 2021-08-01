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Манчестер Юнайтед - Лидс 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
14 Августа 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
НорвичЛидс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
25.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
20.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 3Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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