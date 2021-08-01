Норвич Сити - Ливерпуль 14 Августа прямая трансляция
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|Даниэль Фарке
|Юрген Клопп
|15.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
|09.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 1
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 5
|20.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|20.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 3
|04.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|5 : 1
|19.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0
|29.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 5
|28.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 3
|22.10.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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