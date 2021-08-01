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Норвич Сити - Ливерпуль 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
14 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Норвич СитиЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
15.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Норвич Сити0 : 1Ливерпуль
09.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 1Норвич Сити
23.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 23 Норвич Сити4 : 5Ливерпуль
20.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль1 : 1Норвич Сити
20.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Норвич Сити2 : 3Ливерпуль
04.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль5 : 1Норвич Сити
19.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль5 : 0Норвич Сити
29.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 6 Норвич Сити2 : 5Ливерпуль
28.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 36 Норвич Сити0 : 3Ливерпуль
22.10.2011 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль1 : 1Норвич Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Норвич Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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