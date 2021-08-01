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Уотфорд - Астон Вилла 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
УотфордАстон Вилла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Муньос Лломпарт
Англия Дин Смит
История личных встреч
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Астон Вилла2 : 1Уотфорд
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Уотфорд3 : 0Астон Вилла
30.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 36 Уотфорд3 : 2Астон Вилла
28.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 14 Астон Вилла2 : 3Уотфорд
20.01.2007 Англия - Премьер-лига Тур 24 Астон Вилла2 : 0Уотфорд
16.09.2006 Англия - Премьер-лига Тур 5 Уотфорд0 : 0Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Уотфорд» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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