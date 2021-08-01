Уотфорд - Астон Вилла 14 Августа прямая трансляция
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|Франсиско Хавьер Муньос Лломпарт
|Дин Смит
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 0
|30.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 2
|28.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 3
|20.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|16.09.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
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