Лестер - Вулверхэмптон 14 Августа прямая трансляция
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|Брендан Роджерс
|Бруну Лаже
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|14.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|25.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 1 : 3
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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