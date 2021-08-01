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Лестер - Вулверхэмптон 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛестерВулверхэмптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
14.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити0 : 0Вулверхэмптон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон4 : 3Лестер Сити
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон0 : 0 1 : 3Лестер Сити
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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