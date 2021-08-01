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Эвертон - Саутгемптон 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЭвертонСаутгемптон
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Текстовая трансляция

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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
01.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон1 : 0Саутгемптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон2 : 0Эвертон
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Эвертон1 : 1Саутгемптон
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Саутгемптон1 : 2Эвертон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Саутгемптон2 : 1Эвертон
02.10.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Эвертон1 : 1 3 : 4Саутгемптон
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон2 : 1Саутгемптон
05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 1Саутгемптон
26.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Саутгемптон4 : 1Эвертон
02.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Эвертон3 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Эвертон» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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