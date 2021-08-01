Эвертон - Саутгемптон 14 Августа прямая трансляция
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|Рафаэль Бенитес
|Ральф Хазенхюттль
|01.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 0
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 1
|02.10.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|05.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|26.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 1
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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