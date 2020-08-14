Бернли - Брайтон 14 Августа прямая трансляция
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|Шон Дайч
|Грэм Поттер
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 2
|22.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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