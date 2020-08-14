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Бернли - Брайтон 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
БернлиБрайтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Бёрнли
22.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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