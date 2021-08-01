Челси - Кристал Пэлас 14 Августа прямая трансляция
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|Томас Тухель
|Патрик Виейра
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 4
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 3
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 1
|04.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|17.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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