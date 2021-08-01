Свернуть список

Челси - Кристал Пэлас 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
14 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ЧелсиКристал Пэлас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Челси - Кристал Пэлас?

Стрим Челси - Кристал Пэлас в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Англии в HD. Наслаждайтесь матчем между Челси - Кристал Пэлас, который состоится в Англии, 14 августа 2021 года в 17:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции английской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Челси - Кристал Пэлас в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Челси - Кристал Пэлас в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Челси - Кристал Пэлас доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Челси - Кристал Пэлас сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Англии!

Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас1 : 4Челси
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси4 : 0Кристал Пэлас
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас2 : 3Челси
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси2 : 0Кристал Пэлас
30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас0 : 1Челси
04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Кристал Пэлас
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси2 : 1Кристал Пэлас
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас2 : 1Челси
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси1 : 2Кристал Пэлас
17.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас0 : 1Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 12 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
  • Вест Бромвич - Челси 26.09.2020 прямая трансляция
    Вест Бромвич - Челси 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 26 августа 2020, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Джонатан Мосс...
  • Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Челси - Лутон Таун 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 24 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Дэвид...
  • Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361 14 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 18-й тур Главный судья: Андре...
  • Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция
    Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055 21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии , 1/4 Финала Главный судья: Эндрю...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close