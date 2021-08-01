Ньюкасл - Вест Хэм 15 Августа прямая трансляция
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|Стив Брюс
|Дэвид Мойес
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 3
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|За 3-е место
|1 : 0
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 3
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 3
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1