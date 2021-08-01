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Ньюкасл - Вест Хэм 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
15 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
НьюкаслВест Хэм
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Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Англия Стив Брюс
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
17.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Ньюкасл Юнайтед
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи За 3-е место Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вест Хэм Юнайтед
16.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед

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