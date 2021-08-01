Свернуть список

Тоттенхэм - Манчестер Сити 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Августа 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Тоттенхэм ХотспурЛестер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Тоттенхэм - Манчестер Сити?

Стрим Тоттенхэм - Манчестер Сити в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Англии в HD. Наслаждайтесь матчем между Тоттенхэм - Манчестер Сити, который состоится в Англии, 15 августа 2021 года в 18:30 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции английской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Тоттенхэм - Манчестер Сити в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Тоттенхэм - Манчестер Сити в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Тоттенхэм - Манчестер Сити доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Тоттенхэм - Манчестер Сити сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Англии!

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Райан Мейсон
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити4 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
29.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

{related-news}
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close