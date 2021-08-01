Тоттенхэм - Манчестер Сити 15 Августа прямая трансляция
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|Райан Мейсон
|Нуну Эшпириту Санту
|Хосеп Гвардиола
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|17.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|4 : 3
|09.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
|29.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 1
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 3