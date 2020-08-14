Мальорка - Бетис 14 Августа прямая трансляция
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|Луис Гарсия Пласа
|Мануэль Пеллегрини
|21.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2
|10.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|1 : 2
|08.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 0
|21.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|04.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|11.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|08.03.2009
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 3
|19.10.2008
|Испания - Примера
|Тур 7
|3 : 0
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