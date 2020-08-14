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Мальорка - Бетис 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
14 Августа 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
МальоркаБетис
Анонс матча
Стартовый состав
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Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Бетис3 : 3Мальорка
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 2Бетис
10.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Мальорка1 : 2Бетис
08.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Бетис1 : 0Мальорка
21.05.2013 Испания - Примера Тур 36 Мальорка1 : 0Бетис
22.12.2012 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 2Мальорка
04.02.2012 Испания - Примера Тур 22 Мальорка1 : 0Бетис
11.09.2011 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Мальорка
08.03.2009 Испания - Примера Тур 26 Мальорка3 : 3Бетис
19.10.2008 Испания - Примера Тур 7 Бетис3 : 0Мальорка

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