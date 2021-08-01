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Осасуна - Эспаньол 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
14 Августа 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
ОсасунаЭспаньол
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол0 : 2Осасуна
08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 0Эспаньол
01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол2 : 4Осасуна
26.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Эспаньол3 : 0Осасуна
22.09.2016 Испания - Примера Тур 5 Осасуна1 : 2Эспаньол
11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол1 : 1Осасуна
05.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Осасуна1 : 0Эспаньол
07.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Осасуна0 : 2Эспаньол
10.11.2012 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол0 : 3Осасуна
10.04.2012 Испания - Примера Тур 33 Осасуна2 : 0Эспаньол

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