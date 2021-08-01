Осасуна - Эспаньол 14 Августа прямая трансляция
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|Хагоба Аррасате
|Висенте Перис Морено
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|08.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 4
|26.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|22.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 2
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|05.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|07.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|10.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 3
|10.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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