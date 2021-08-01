Свернуть список

Алавес - Реал Мадрид 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
14 Августа 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
АлавесРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Алавес - Реал Мадрид?

Стрим Алавес - Реал Мадрид в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Испании в HD. Наслаждайтесь матчем между Алавес - Реал Мадрид, который состоится в Испании, 14 августа 2021 года в 23:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции испанской Ла Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Алавес - Реал Мадрид в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Алавес - Реал Мадрид в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Алавес - Реал Мадрид доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Алавес - Реал Мадрид сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Испании!

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
23.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Алавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Реал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Алавес1 : 2Реал Мадрид
03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид3 : 0Алавес
06.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Алавес1 : 0Реал Мадрид
24.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид4 : 0Алавес
23.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Алавес1 : 2Реал Мадрид
02.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид3 : 0Алавес
29.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Алавес1 : 4Реал Мадрид
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021
    Алавес - Вальядолид смотреть онлайн 05.02.2021
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 5 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
  • Алавес - Леванте 8 мая прямая трансляция
    Алавес - Леванте 8 мая прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 8 Мая 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига , 35-й тур Главный судья: Карлос Дель Серро...
  • Алавес - Хетафе 26.09.2020 прямая трансляция
    Алавес - Хетафе 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 26 августа 2020, Суббота. 14:00 МСК. Ла Лига ,  3-й тур Главный судья: Хавьер...
  • Алавес - Реал Сосьедад 06.12.2020 прямая трансляция
    Алавес - Реал Сосьедад 06.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 6 Декабря 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур Главный судья: Хосе...
  • Алавес - Эйбар 23.12.2020 прямая трансляция
    Алавес - Эйбар 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 24 декабря 2020, Среда. 00:00 МСК. Ла Лига, 15-й тур Главный судья: Карлос Дель Серро...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close