Алавес - Реал Мадрид 14 Августа прямая трансляция
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|Хавьер Ревилья Кальеха
|Карло Анчелотти
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|24.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|4 : 0
|23.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2
|02.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 0
|29.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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