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Севилья - Райо Вальекано 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
15 Августа 2021, Воскресенье. 23:15 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
СевильяРайо Вальекано
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Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Андони Ираола
История личных встреч
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Севилья5 : 0Райо Вальекано
19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано1 : 4Севилья
21.02.2016 Испания - Примера Тур 25 Райо Вальекано2 : 2Севилья
26.09.2015 Испания - Примера Тур 6 Севилья3 : 2Райо Вальекано
26.04.2015 Испания - Примера Тур 33 Севилья2 : 0Райо Вальекано
07.12.2014 Испания - Примера Тур 14 Райо Вальекано0 : 1Севилья
23.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Райо Вальекано0 : 1Севилья
25.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Севилья4 : 1Райо Вальекано
03.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Севилья2 : 1Райо Вальекано
02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Райо Вальекано0 : 0Севилья

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