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Сельта - Атлетико 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
15 Августа 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
СельтаАтлетико
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Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
08.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Сельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Сельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Сельта
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 0Сельта
01.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Сельта2 : 0Атлетико М
11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М3 : 0Сельта
22.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Атлетико М
12.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М3 : 2Сельта
10.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Сельта0 : 4Атлетико М

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