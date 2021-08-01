Сельта - Атлетико 15 Августа прямая трансляция
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|Эдуардо Херман Коудет
|Диего Симеоне
|08.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|07.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 0
|01.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 0
|11.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 0
|22.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|12.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 2
|10.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 4