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Вильярреал - Гранада 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
16 Августа 2021, Понедельник. 21:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ВильярреалГранада
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
03.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Гранада0 : 3Вильярреал
20.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал2 : 2Гранада
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Гранада0 : 1Вильярреал
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал4 : 4Гранада
28.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 0Гранада
20.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Гранада1 : 1Вильярреал
30.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал1 : 0Гранада
13.09.2015 Испания - Примера Тур 3 Гранада1 : 3Вильярреал
07.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал2 : 0Гранада
14.09.2014 Испания - Примера Тур 3 Гранада0 : 0Вильярреал

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