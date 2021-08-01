Вильярреал - Гранада 16 Августа прямая трансляция
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|Унаи Эмери
|Роберт Морено Гонсалес
|03.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|19.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|4 : 4
|28.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|20.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|30.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|13.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|07.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 0
|14.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
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