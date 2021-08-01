Эльче - Атлетик 16 Августа прямая трансляция
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|Фран Эскриба
|Марселино Гарсия Тораль
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 3
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|26.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|01.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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