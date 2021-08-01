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Эльче - Атлетик 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
16 Августа 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ЭльчеАтлетик
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Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Эльче2 : 0Атлетик Б
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б1 : 0Эльче
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 1 4 : 5Атлетик Б
17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Эльче2 : 3Атлетик Б
11.01.2015 Испания - Примера Тур 18 Атлетик Б1 : 2Эльче
26.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Эльче0 : 0Атлетик Б
01.11.2013 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б2 : 2Эльче

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