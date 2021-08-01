Штутгарт - Гройтер Фюрт 14 Августа прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Штутгарт - Гройтер Фюрт ?
Стрим Штутгарт - Гройтер Фюрт в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Германии в HD. Наслаждайтесь матчем между Штутгарт - Гройтер Фюрт , который состоится в Германии, 14 августа 2021 года в 16:30 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции немецкой Бундеслиги, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Штутгарт - Гройтер Фюрт в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Штутгарт - Гройтер Фюрт в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Штутгарт - Гройтер Фюрт доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Штутгарт - Гройтер Фюрт сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Германии!
|Пеллегрино Матараццо
|Штефан Лайтль
|29.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|2 : 0
|21.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|2 : 0
|18.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|03.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|4 : 0
|04.05.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|01.12.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1
|27.10.2009
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 16 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Феликс...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 19 августа 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Гвидо...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 2 января 2021, Суббота. 22:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур...
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 13 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур Главный судья: Харм...