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Штутгарт - Гройтер Фюрт 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
14 Августа 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
ШтутгартГройтер Фюрт
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Штефан Лайтль
История личных встреч
29.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Гройтер Фюрт2 : 0Штутгарт
21.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Штутгарт2 : 0Гройтер Фюрт
18.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Гройтер Фюрт1 : 0Штутгарт
03.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Штутгарт4 : 0Гройтер Фюрт
04.05.2013 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт0 : 2Гройтер Фюрт
01.12.2012 Германия - Бундеслига Тур 15 Гройтер Фюрт0 : 1Штутгарт
27.10.2009 Кубок Германии 1/8 финала Гройтер Фюрт1 : 0Штутгарт

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