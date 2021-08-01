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Арминия - Фрайбург 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
14 Августа 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
АрминияФрайбург
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Составы команд
Арминия
Билефельд
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
09.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Арминия1 : 0Фрайбург
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург2 : 0Арминия
02.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Арминия1 : 4Фрайбург
18.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Фрайбург2 : 2Арминия

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