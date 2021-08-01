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Аугсбург - Хоффенхайм 14 Августа прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
14 Августа 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
АугсбургХоффенхайм
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Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Аугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург1 : 3Хоффенхайм
13.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм2 : 4Аугсбург
07.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Хоффенхайм2 : 1Аугсбург
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург0 : 2Хоффенхайм
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Аугсбург
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм0 : 0Аугсбург
21.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург0 : 2Хоффенхайм

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