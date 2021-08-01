Аугсбург - Хоффенхайм 14 Августа прямая трансляция
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|Маркус Вайнцирль
|Себастьян Хёнес
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 3
|13.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 4
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 4
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 2
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 0
|21.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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