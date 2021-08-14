Унион - Байер 14 Августа прямая трансляция
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|Урс Фишер
|Ханнес Вольф
|Херардо Сеоане
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 3
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
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