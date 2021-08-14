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Унион - Байер 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
14 Августа 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
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Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Ханнес Вольф
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер1 : 1Унион
15.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Унион1 : 0Байер
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 1Унион
15.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Унион2 : 3Байер
21.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Байер2 : 0Унион
24.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Унион

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