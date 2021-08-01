Вольфсбург - Бохум 14 Августа прямая трансляция
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|Оливер Гласнер
|Марк ван Боммел
|Томас Райс
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|24.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|15.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|04.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|5 : 3
|17.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|28.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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