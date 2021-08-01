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Вольфсбург - Бохум 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Августа 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
ВольфсбургГерта
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Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Нидерланды Марк ван Боммел
Германия Томас Райс
История личных встреч
06.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург4 : 1Бохум
03.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум1 : 1Вольфсбург
07.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург2 : 0Бохум
24.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Бохум2 : 2Вольфсбург
15.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург0 : 1Бохум
04.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум5 : 3Вольфсбург
17.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 26 Вольфсбург3 : 1Бохум
28.10.2006 Германия - Бундеслига Тур 9 Бохум0 : 1Вольфсбург

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