Боруссия Д - Айнтрахт 14 Августа прямая трансляция
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|Эдин Терзич
|Марко Розе
|Адольф Хюттер
|Оливер Гласнер
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|14.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|11.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 2
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|27.05.2017
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 2
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 1
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