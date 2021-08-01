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Боруссия Д - Айнтрахт 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
14 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
БаварияАйнтрахт
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Германия Марко Розе
Австрия Адольф Хюттер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
22.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Айнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
11.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Боруссия Д3 : 2Айнтрахт Ф
21.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Айнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
27.05.2017 Кубок Германии Финал Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф

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