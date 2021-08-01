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Майнц - Лейпциг 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 Августа 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
МайнцЛейпциг
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Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Юлиан Нагельсман
США Джесси Марш
История личных встреч
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 РБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Майнц0 : 5РБ Лейпциг
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 РБ Лейпциг8 : 0Майнц
03.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 3РБ Лейпциг
16.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг4 : 1Майнц
29.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 0РБ Лейпциг
09.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг2 : 2Майнц
05.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Майнц2 : 3РБ Лейпциг
06.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 РБ Лейпциг3 : 1Майнц

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