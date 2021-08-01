Майнц - Лейпциг 15 Августа прямая трансляция
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|Бо Свенссон
|Юлиан Нагельсман
|Джесси Марш
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|8 : 0
|03.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 3
|16.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|4 : 1
|29.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 3
|06.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1