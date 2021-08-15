Кельн - Герта 15 Августа прямая трансляция
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|Фридхельм Функель
|Штеффен Баумгарт
|Паль Дардаи
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 5
|29.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 4
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|26.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1