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Кельн - Герта 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Августа 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур
КельнГерта
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Фридхельм Функель
Германия Штеффен Баумгарт
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Герта0 : 0Кёльн
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Кёльн0 : 0Герта
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Герта0 : 5Кёльн
29.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Кёльн0 : 4Герта
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Герта2 : 1Кёльн
26.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн0 : 2Герта
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Герта1 : 3Кёльн
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн4 : 2Герта
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта2 : 1Кёльн
26.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн0 : 1Герта

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