Лилль - Ницца 14 Августа прямая трансляция
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|Жослен Гурвеннек
|Кристоф Галтье
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 3
|07.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 2
|27.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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