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Лилль - Ницца 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
14 Августа 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
ЛилльНицца
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Составы команд
Лилль
Лилль
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
01.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль2 : 0Ницца
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца1 : 1Лилль
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца1 : 1Лилль
01.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль4 : 0Ницца
25.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца2 : 0Лилль
02.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Лилль
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Лилль1 : 1Ницца
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лилль1 : 1 2 : 3Ницца
07.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Лилль1 : 2Ницца
27.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Ницца1 : 1Лилль

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