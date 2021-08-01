ПСЖ - Страсбург 14 Августа прямая трансляция
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|Маурисио Почеттино
|Жюльен Стефан
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|4 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|23.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 0
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|5 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 4
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 1
|02.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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