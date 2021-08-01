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ПСЖ - Страсбург 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
14 Августа 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
ПСЖСтрасбур
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
10.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 2Страсбург
23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург1 : 1ПСЖ
17.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ5 : 2Страсбург
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Страсбург2 : 4ПСЖ
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург2 : 1ПСЖ
02.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ1 : 0Страсбург

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