Анже - Лион 15 Августа прямая трансляция
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|Жеральд Батикл
|Петер Бош
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|6 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 2
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 3
|28.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|06.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 3