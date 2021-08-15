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Анже - Лион 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
15 Августа 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
ЛорьянЛион
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Составы команд
Анже
Анже
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
11.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Лион3 : 0Анже
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже0 : 1Лион
16.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион6 : 0Анже
19.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Лион2 : 1Анже
27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже1 : 2Лион
14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Анже
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Анже3 : 3Лион
28.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Анже1 : 2Лион
21.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 19 Лион2 : 0Анже
06.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже0 : 3Лион

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