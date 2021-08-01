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Ланс - Сент-Этьен 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Августа 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
ЛансСент-Этьен
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Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
02.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 23 Клермон2 : 1Труа
28.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 5 Труа1 : 0Клермон
10.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 20 Клермон3 : 2Труа
02.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 2 Труа1 : 2Клермон
10.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 37 Клермон2 : 4Труа
21.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 19 Труа0 : 1Клермон
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Труа3 : 1Клермон
21.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 34 Клермон1 : 1Труа
25.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 16 Труа1 : 0Клермон

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