Реймс - Монпелье 15 Августа прямая трансляция
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|19.10.2019
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|24.02.2019
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|01.09.2018
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|30.04.2016
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|21.11.2015
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|3 : 1
|14.03.2015
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|3 : 1
|25.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0