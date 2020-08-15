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Реймс - Монпелье 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
15 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
РеймсМонпелье
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Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Реймс0 : 0Монпелье
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Монпелье0 : 4Реймс
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Реймс1 : 0Монпелье
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 0Монпелье
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 4Реймс
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс0 : 1Монпелье
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Реймс2 : 3Монпелье
21.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье3 : 1Реймс
14.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 29 Монпелье3 : 1Реймс
25.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс1 : 0Монпелье

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