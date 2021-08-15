Нант - Метц 15 Августа прямая трансляция
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|Антуан Комбуаре
|Фредерик Антонетти
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|11.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 3
|11.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|16.12.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ