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Нант - Метц 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
15 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
НантМетц
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Составы команд
Нант
Нант
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Метц2 : 0Нант
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант1 : 1Метц
15.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант0 : 0Метц
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц1 : 0Нант
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Метц1 : 1Нант
30.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Нант1 : 0Метц
18.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 Метц1 : 1Нант
11.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 3Метц
11.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 0Метц
16.12.2014 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант4 : 2 ДВМетц

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