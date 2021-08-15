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Брест - Ренн 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
15 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
БрестРенн
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Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
17.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Брест0 : 0Ренн
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Ренн2 : 2 ДВБрест
27.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Брест0 : 2Ренн
08.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 16 Ренн2 : 2Брест
21.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест0 : 1Ренн
10.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн1 : 1Брест
09.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 30 Брест2 : 0Ренн

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