Брест - Ренн 15 Августа прямая трансляция
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|Мишель Дер Закарян
|Бруно Женезио
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
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|31.10.2020
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|Тур 9
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|08.02.2020
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|Тур 24
|0 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 ДВ
|27.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 2
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 1
|10.12.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|09.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 0