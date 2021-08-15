Клермон - Труа 15 Августа прямая трансляция
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|Паскаль Гастьен
|Лоран Батлес
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 23
|2 : 1
|28.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 5
|1 : 0
|10.01.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 20
|3 : 2
|02.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 2
|1 : 2
|10.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 37
|2 : 4
|21.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 19
|0 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|21.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 34
|1 : 1
|25.11.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 16
|1 : 0