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Марсель - Бордо 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
15 Августа 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
МарсельБордо
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Составы команд
Марсель
Марсель
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо0 : 0Марсель
17.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Марсель3 : 1Бордо
02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Бордо0 : 0Марсель
08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Марсель3 : 1Бордо
05.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Бордо2 : 0Марсель
05.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Марсель1 : 0Бордо
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 0Бордо
19.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Бордо1 : 1Марсель
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Бордо1 : 1Марсель
30.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 0Бордо

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