Брага - Спортинг 14 Августа прямая трансляция
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|Карлуш Карвальял
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|23.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|02.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|21.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|18.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
|17.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|3 : 0
|23.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
|24.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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