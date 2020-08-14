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Брага - Спортинг 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
14 Августа 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 2-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
БрагаСпортинг
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Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
31.07.2021 Суперкубок Португалии Финал Спортинг2 : 1Брага
25.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Брага0 : 1Спортинг
23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
18.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг2 : 1Брага
17.02.2019 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг3 : 0Брага
23.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага1 : 1 3 : 4Спортинг
24.09.2018 Португалия - Примейра Тур 5 Брага1 : 0Спортинг

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