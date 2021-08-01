Свернуть список

Фамаликан - Порту 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
15 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 2-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
ФамаликанПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Фамаликан - Порту

Стрим Фамаликан - Порту в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Португалии в HD. Наслаждайтесь матчем между Фамаликан - Порту, который состоится в Португалии, 15 августа 2021 года в 20:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции португальской Примейры, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Фамаликан - Порту в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Фамаликан - Порту в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Фамаликан - Порту доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Фамаликан - Порту сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Португалии!

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
30.04.2021 Португалия - Примейра Тур 30 Порту3 : 2Фамаликан
09.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Фамаликан1 : 4Порту
03.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Фамаликан2 : 1Порту
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Порту3 : 0Фамаликан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

{related-news}
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close