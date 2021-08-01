Фамаликан - Порту 15 Августа прямая трансляция
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|Иву Виейра
|Сержиу Консейсау
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 2
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
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|03.06.2020
|Португалия - Примейра
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|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0