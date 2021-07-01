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Интер - Динамо Киев 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
14 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Товарищеский матч 2021
ИнтерДинамо Киев
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
04.11.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 4 Динамо К1 : 2Интер М
20.10.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 3 Интер М2 : 2Динамо К

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