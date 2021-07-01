Интер - Динамо Киев 14 Августа прямая трансляция
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|Симоне Индзаги
|Мирча Луческу
|04.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 4
|1 : 2
|20.10.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 3
|2 : 2
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