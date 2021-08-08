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Милан - Панатинаикос 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Нерео Рокко (Триест, Италия), вместимость: 32454
14 Августа 2021, Суббота. 21:30 МСК. Товарищеский матч 2021
МиланПанатинаикос
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Составы команд
Милан
Милан, Италия
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли

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