Ювентус - Аталанта 14 Августа прямая трансляция
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|Массимилиано Аллегри
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 2
|14.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|28.02.2018
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 0
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