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Ювентус - Аталанта 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
14 Августа 2021, Суббота. 21:30 МСК. Товарищеский матч 2021
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Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
19.05.2021 Кубок Италии Финал Аталанта1 : 2Ювентус
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Аталанта1 : 0Ювентус
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Ювентус1 : 1Аталанта
11.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Ювентус2 : 2Аталанта
23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта1 : 3Ювентус
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус1 : 1Аталанта
30.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 0Ювентус
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 2Ювентус
14.03.2018 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Аталанта
28.02.2018 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 0Аталанта

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