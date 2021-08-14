Хераклес - ПСВ 14 Августа прямая трансляция
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|Франк Вормут
|Ханс Бредевауд
|Раймонд Улеринг
|Роджер Шмидт
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 0
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 1
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 1
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 4
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|22.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|3 : 0
|28.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|15.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|20.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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