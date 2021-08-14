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Хераклес - ПСВ 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
14 Августа 2021, Суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
ХераклесПСВ
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Составы команд
Хераклес
Алмело
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Германия Франк Вормут
Нидерланды Ханс Бредевауд
Нидерланды Раймонд Улеринг
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
27.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Хераклес1 : 1ПСВ Эйндховен
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
15.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Хераклес0 : 4ПСВ Эйндховен
21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Хераклес1 : 2ПСВ Эйндховен
22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
28.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Хераклес1 : 2ПСВ Эйндховен
15.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен1 : 1Хераклес
20.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен2 : 0Хераклес

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