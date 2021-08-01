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Аякс - НЕК Неймеген 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Августа 2021, Суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
АяксНЕК Неймеген
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Составы команд
Аякс
Амстердам
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Тон ван Гален
История личных встреч
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген1 : 5Аякс
20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 НЕК Неймеген0 : 2Аякс
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 34 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 13 НЕК Неймеген0 : 3Аякс
31.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 28 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
19.08.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 2 НЕК Неймеген1 : 6Аякс
19.02.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
27.11.2011 Нидерланды - Эредивизия Тур 14 НЕК Неймеген0 : 3Аякс

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