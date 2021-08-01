Аякс - НЕК Неймеген 14 Августа прямая трансляция
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|Эрик тен Хаг
|Рогьер Мейер
|Тон ван Гален
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 34
|2 : 2
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 13
|0 : 3
|31.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 28
|4 : 1
|19.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 2
|1 : 6
|19.02.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|4 : 1
|27.11.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 14
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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