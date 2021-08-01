Виллем II - Фейеноорд 15 Августа прямая трансляция
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|Желько Петрович
|Фред Грим
|Дик Адвокат
|Арне Слот
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|5 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|1 : 4
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 0
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 1
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 3
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 1
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|1 : 5
|28.02.2018
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 0
|27.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 0
|21.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 0