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Виллем II - Фейеноорд 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Августа 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
Виллем IIФейеноорд
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Составы команд
Виллем II
Тилбург
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
Черногория Желько Петрович
Нидерланды Фред Грим
Нидерланды Дик Адвокат
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Фейеноорд5 : 0Виллем II
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Виллем II1 : 4Фейеноорд
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Фейеноорд2 : 0Виллем II
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Виллем II0 : 1Фейеноорд
16.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Фейеноорд2 : 3Виллем II
07.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Виллем II1 : 1Фейеноорд
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Виллем II1 : 5Фейеноорд
28.02.2018 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд3 : 0Виллем II
27.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фейеноорд5 : 0Виллем II
21.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд1 : 0Виллем II

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