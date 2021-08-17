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Монако - Шахтер 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
МонакоШахтер
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Составы команд
Монако
Монако, Монако
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1ПольшаврРадослав Маецки
12БразилиязщКаю Энрике
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
3ЧилизщГильермо Марипан
19ФранциязщДжибриль Сидибе
17РоссияпзАлександр Головин
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
22ФранцияпзЮссуф Фофана
46'
7ПортугалияпзЖелсон Мартинш
31ГерманиянпКевин Фолланд
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
11БразилияпзЖеан Лукас
46'
81УкраинаврАнатолий Трубин
3Бразилиязщ Витау
2Бразилиязщ Додо
5Бразилиязщ Марлон
22УкраиназщНиколай Матвиенко
8БразилияпзМаркос Антонио
7Бразилияпз Майкон
14Бразилияпз Тете
19ИзраильпзМанор Соломон
38Бразилияпз Педриньо
46'
23Буркина-ФасонпЛассина Траоре
21БразилияпзАлан Патрик
46'
Запасные
30ИталияврВито Манноне
26ФранциязщРубен Агилар
6ФранциязщАксель Дисаси
21СербиязщСтрахиня Павлович
37ФранцияпзСофьян Диоп
4ИспанияпзСеск Фабрегас
36БельгияпзЭлиот Матазо
9НидерландынпМирон Боадю
27СенегалнпКрепин Дьятта
39ФранциянпВильсон Изидор
14ГерманиянпИсмаил Якобс
30УкраинаврАндрей Пятов
31Бразилиязщ Исмаили
26УкраиназщЕфим Конопля
44УкраиназщВиктор Корниенко
4УкраиназщСергей Кривцов
70УкраинапзЕвгений Коноплянка
20УкраинапзМихаил Мудрик
11Украинапз Марлос
6УкраинапзТарас Степаненко
9Бразилиянп Дентиньо
45УкраинанпДаниил Сикан
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИталияРоберто де Дзерби
Текстовая трансляция
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46'
Второй тайм начался!
45+1'
​Арбитр компенсировал к первому тайму минуту и она уже подошла к концу. Перерыв. Продолжим через 15 минут! «Шахтёр» пока впереди, но моменты есть у хозяев.
44'
Тчуамени получил мяч на линии штрафной и классно пробил низом в угол, вратарь на угловой мяч перевёл.
43'
Сидибе забрасывал издали в штрафную, Трубин вышел и забрал мяч в руки.
40'
Фолланд после заброса в штрафную из глубины грубо шёл на вратаря, но мяч Трубин зафиксировал.
39'
У Траоре повреждение. Не совсем понятно, в каком эпизоде его травмировали, но должен вернуться сейчас.
37'
Бадьяшиль поймал отскок в пределах штрафной и пробил в защитника.
34'
Бен-Йеддер получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний нижний угол. Мимо!
31'
Быстрая атака «Шахтёра», но Тете в офсайд забежал.
28'
Фофана пробил в дальний угол от линии штрафной низом. Не попал.
27'
Много отборов сейчас от «Монако» на чужой половине поля, прессинг от хозяев во всей красе.
25'
Ворвался в штрафную Бен-Йеддер и пробил с угла вратарской в руки голкиперу.
23'
Два угловых кряду подали футболисты «Монако». Второй был опасным, поскольку Бадьяшиль сумел пробить головой после навеса. Не попал в рамку Бенуа.
21'
Катают мяч хозяева впереди, но всё это как-то беззубо выглядит.
19'
0:1
Педриньо
Гол! Педриньо протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.
18'
Соломон пробил на технику издали, вратарь хозяев забрал мяч в руки.
16'
Головин над перекладиной пробил из-за пределов штрафной.
14'
Матвиенко пытался пробить после навеса, но удар не получился.
13'
Штрафной заработал «Шахтёр». Соломон навесил к воротам, на угловой перевёл мяч защитник.
10'
Головин сбил Тете на фланге, штрафной для гостей.
8'
Додо простреливал на дальнюю штангу, но его партнёр не смог пробить качественно.
7'
Матвиенко ворвался в штрафную и пробил, но голкипер на месте.
6'
Фофана жёстко сыграл против соперника.
4'
Головин правила нарушил.
3'
Без особой активности пока.
2'
Данни Маккели судит наш матч сегодня.
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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