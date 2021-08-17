Монако - Шахтер 17 Августа прямая трансляция
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|вр
|Радослав Маецки
|12
|зщ
|Каю Энрике
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|17
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|Александр Головин
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|пз
|Орельен Тчуамени
|22
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|Юссуф Фофана
46'
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|Желсон Мартинш
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|Кевин Фолланд
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|Виссам Бен-Йеддер
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|пз
|Жеан Лукас
46'
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|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Витау
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|Додо
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|зщ
|Марлон
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|Николай Матвиенко
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|Маркос Антонио
|7
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|Майкон
|14
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|Тете
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|Манор Соломон
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|Педриньо
46'
|23
|нп
|Лассина Траоре
|21
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|Алан Патрик
46'
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|вр
|Вито Манноне
|26
|зщ
|Рубен Агилар
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|21
|зщ
|Страхиня Павлович
|37
|пз
|Софьян Диоп
|4
|пз
|Сеск Фабрегас
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|пз
|Элиот Матазо
|9
|нп
|Мирон Боадю
|27
|нп
|Крепин Дьятта
|39
|нп
|Вильсон Изидор
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|30
|вр
|Андрей Пятов
|31
|зщ
|Исмаили
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|44
|зщ
|Виктор Корниенко
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|70
|пз
|Евгений Коноплянка
|20
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|пз
|Марлос
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|Тарас Степаненко
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|Дентиньо
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|нп
|Даниил Сикан
|Нико Ковач
|Роберто де Дзерби