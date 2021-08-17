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Монако - Шахтер 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
МонакоШахтер
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Составы команд
Монако
Монако, Монако
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Италия Роберто де Дзерби
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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