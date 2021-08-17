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Зальцбург - Брондбю 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
СочиБрондбю
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Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Брондбю
Брондбю, Дания
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйсле
Дания Нильс Фредериксен

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