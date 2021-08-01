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Шериф - Динамо Загреб 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдова), вместимость: 14300
17 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, Плей-офф
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
ШерифДинамо Зг
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Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
Хорватия Дамир Кржнар
История личных встреч
07.08.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф0 : 3Динамо З
30.07.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З1 : 0Шериф
08.08.2012 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З4 : 0Шериф
01.08.2012 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф0 : 1Динамо З
04.08.2010 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Динамо З1 : 1 5 : 6Шериф
28.07.2010 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Шериф1 : 1Динамо З

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