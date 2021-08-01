Шериф - Динамо Загреб 17 Августа прямая трансляция
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|Юрий Николаевич Вернидуб
|Дамир Кржнар
|07.08.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 3
|30.07.2013
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0
|08.08.2012
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|4 : 0
|01.08.2012
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 1
|04.08.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1 5 : 6
|28.07.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1