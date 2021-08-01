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Бавария - Боруссия Дортмунд 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
17 Августа 2021, Вторник. 21:30 МСК. Суперкубок Германии 2021/2022
БаварияБавария
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария5 : 0Боруссия Д
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д3 : 2Бавария
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария6 : 0Боруссия Д
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Бавария2 : 1Боруссия Д
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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