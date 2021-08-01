Бавария - Боруссия Дортмунд 17 Августа прямая трансляция
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|Марко Розе
|Юлиан Нагельсман
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 0
|03.08.2019
|Суперкубок Германии
|Финал
|2 : 0
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|5 : 0
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1